Mandas Torino, procedono i contatti tra la Lazio e i granata! Ecco cosa filtra

Mandas Torino, il calciomercato si sta rivelando interessante! Contatti sempre presenti tra i biancocelesti e i granata per il portiere: le ultime

Il calciomercato invernale si fa sempre più interessante anche in casa Lazio, dove i primi sondaggi e alcune avances esterne stanno cominciando a prendere forma. Uno degli argomenti caldi riguarda la situazione di Christos Mandas, portiere greco che è finito nel mirino di un club di Serie A. Come sottolineato oggi dal giornalista Orazio Accomando su X, i contatti tra la Lazio e il Torino per il greco stanno proseguendo, con i granata che lo hanno messo in cima alla loro lista per rinforzare il reparto portieri!

Calciomercato Lazio, il Torino punta Mandas

Mandas, che ha dimostrato una buona solidità tra i pali con la Lazio, potrebbe rappresentare una valida alternativa per il Torino in vista del futuro. La società granata è in cerca di un portiere che possa garantire esperienza e continuità.

La Lazio è pronta a valutare l’offerta per Mandas

Al momento, la Lazio non sembra intenzionata a privarsi di Mandas subito, ma è comunque aperta alla possibilità di cederlo in prestito o con la formula del trasferimento definitivo, a seconda delle condizioni proposte. La valutazione del portiere greco potrebbe essere un elemento cruciale nella trattativa con il Torino. La decisione finale dipenderà anche dall’evoluzione dell’offerta dei granata.

Il futuro di Mandas in bilico

Con il Torino che sta aumentando il pressing per Mandas, la Lazio dovrà ora fare una scelta. Se il club granata dovesse decidere di fare sul serio per il portiere, è probabile che la trattativa si intensifichi nei prossimi giorni, con un possibile colpo di mercato. Il futuro del portiere, al momento, sembra legato a una decisione rapida, dato che le trattative stanno entrando nel vivo!

