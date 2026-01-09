Calciomercato Lazio, non solo Toth e Fabbian: spunta un nuovo nome per il centrocampo! I dettagli - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, non solo Toth e Fabbian: spunta un nome nuovo per il centrocampo. Ecco di chi si tratta

La sessione di calciomercato della Lazio entra nel vivo con una strategia chiara: rinnovare profondamente la mediana per regalare a Sarri un reparto dinamico e futuribile. Dopo aver praticamente definito l’arrivo dell’olandese Kenneth Taylor, la dirigenza capitolina non ha intenzione di fermarsi. L’obiettivo è costruire una linea mediana che possa contare su qualità, fisicità e duttilità tattica.

Alex Toth: il nuovo obiettivo per il centrocampo della Lazio

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri di Claudio Lotito e Angelo Fabiani è quello di Alex Toth. Il giovane talento del Ferencvaros, appena ventenne, ha letteralmente stregato gli osservatori biancocelesti per la sua capacità di ricoprire ben tre ruoli diversi a centrocampo.

Nonostante l’interesse di diversi top club europei, il club biancoceleste sta provando a stringere i tempi. La valutazione del club ungherese si aggira intorno ai 16 milioni di euro, ma i vertici biancocelesti puntano a chiudere l’operazione sulla base di 12 milioni di euro più bonus. L’idea tattica è ambiziosa: formare una mediana giovanissima e tecnica composta da Alex Toth, uno tra Nicolò Rovella o Danilo Cataldi, e l’imminente acquisto Kenneth Taylor (con Toma Basic come alternativa).

Le alternative a Alex Toth e il sogno Timber

Il mercato però non vive di un solo obiettivo. Sullo sfondo resta sempre viva la pista che porta a Giovanni Fabbian del Bologna. Tuttavia, il club emiliano frena sulla cessione e chiede 15 milioni di euro, una cifra che la Lazio al momento ritiene eccessiva, considerando anche la concorrenza di Fiorentina e Bournemouth.

Parallelamente, Lotito ha effettuato un sondaggio per Quinten Timber del Feyenoord. Il centrocampista olandese, 24 anni, è in scadenza a giugno e rappresenta un’occasione ghiotta. Il club di Rotterdam non sembra però intenzionato a concedere sconti immediati, valutando l’indennizzo per gennaio quasi 10 milioni di euro. È più probabile che il suo nome diventi caldissimo per l’estate, quando potrebbe muoversi a parametro zero.

Le cessioni che finanziano il colpo Alex Toth

Per sbloccare l’entrata di Alex Toth, la Lazio deve però lavorare sul fronte uscite. Le casse sono state rimpinguate dalle cessioni pesanti di Taty Castellanos (29 milioni) e Mattia Guendouzi (25 milioni più bonus). Ora si cerca una sistemazione per Reda Belahyane, pagato 10,5 milioni ma finito ai margini del progetto.

Il suo addio, magari verso il Torino che lo ha richiesto in prestito, libererebbe lo spazio necessario per l’affondo decisivo. Intanto, agli uffici di Formello è stato proposto anche Rolando Mandragora, reduce da un’ottima stagione con la Fiorentina, autore di 5 reti in campionato. La sensazione, però, è che la Lazio voglia puntare tutto sulla freschezza e l’esplosività di Alex Toth.

LEGGI ANCHE: Taylor Lazio, iniziate le visite mediche del centrocampista! – VIDEO

