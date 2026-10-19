Porta blindata con Mandas! Il portiere greco scala le classifiche europee insidiando Verbruggen

Mandas re dei clean sheet in casa Lazio: statistiche da urlo in Europa, resiste solo Bart Verbruggen

Una porta blindata e numeri da record che proiettano il portiere biancoceleste direttamente nell’élite del calcio continentale. La Lazio ha letteralmente blindato la porta in questo avvio di stagione, trascinata dalle parate e dalla sicurezza del suo estremo difensore Chrīstos Mandas.

Con ben 4 clean sheet collezionati nelle prime 7 partite di campionato, il rendimento del portiere si attesta su standard altissimi, confermando la bontà del lavoro svolto sul campo dallo staff tecnico e le grandi aspettative riposte dalla dirigenza in vista dei prossimi impegni ufficiali.

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I clean sheet di Mandas con la Lazio tra i top campionati

Il rendimento difensivo del giovane estremo difensore dei biancocelesti si è rivelato straordinario fin dalle prime battute della stagione, blindando il risultato in sfide particolarmente delicate. Dopo aver mantenuto la porta inviolata contro Bologna, Genoa e Venezia, il portiere della Lazio è riuscito nell’impresa di non subire gol neanche contro la blasonata Juventus. Una sequenza di prestazioni maiuscole che certificano la crescita esponenziale del ragazzo.

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Il confronto europeo e il primato di Christos Mandas con Yvogo, Unai Simon e Raya

Analizzando le statistiche diffuse dai portali di settore, in pochi nel panorama dei cinque campionati europei più importanti possono vantare lo stesso identico ruolino di marcia del portiere biancoceleste. A parità di gare disputate, infatti, lo straordinario dato dei 4 clean sheet in 7 partite appartiene soltanto a pochissimi eletti: l’estremo difensore Yvogo con il Lorient, Unai Simon difudendo i pali dell’Athletic Bilbao e David Raya con la maglia dell’Arsenal.

I record di Bart Verbruggen con il Brighton e della Roma con Svilar e Gollini

Nonostante i numeri eccezionali registrati dal portiere biancoceleste, la vetta assoluta di questa speciale graduatoria continentale spetta ad altri protagonisti della scena internazionale. Meglio di tutti ha fatto infatti il Brighton con Bart Verbruggen titolare in porta, capace di inanellare ben 5 reti inviolate nelle prime 7 sfide disputate in Premier League.

Lo stesso identico dato di 5 clean sheet appartiene anche alla Roma, sebbene i giallorossi abbiano raggiunto il traguardo alternando tra i pali due diversi portieri, ovvero Gollini e Svilar, confermando come la solidità difensiva resti l’arma vincente per competere ai massimi livelli.