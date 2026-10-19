Ravanelli: «Lazio? Può essere la rivelazione della stagione! Il merito di questo avvio va a Gattuso»

L’ex Fabrizio Ravanelli è intervenuto in merito a Juve-Lazio! Piovono elogi per i biancocelesti che hanno strappato i tre punti

Le grandi prestazioni offerte sul campo continuano ad attirare i pareri entusiasti dei grandi ex campioni del nostro calcio, pronti a tessere le lodi della nuova capolista. Secondo quanto emerso dalle frequenze di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’ex attaccante Fabrizio Ravanelli è intervenuto pubblicamente per analizzare il momento magico della squadra biancoceleste e il grande impatto dell’allenatore calabrese.

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Le parole di Fabrizio Ravanelli sulla Lazio e su Gennaro Gattuso

L’ex bomber ha voluto sottolineare la capacità del tecnico di ribaltare i giudizi frettolosi espressi a inizio stagione. Ecco le parole: «La Lazio è capolista? In Italia spesso si tende a giudicare un allenatore troppo presto, dopo appena pochi mesi di lavoro. Gattuso sta dimostrando di essere un tecnico di valore, capace di proporre un calcio moderno e internazionale. La sua squadra gioca con grande automatismo ed è molto forte anche dal punto di vista fisico».

I meriti del mister e la compattezza della Lazio secondo Fabrizio Ravanelli

Il focus dell’analisi si è poi spostato sul rapporto speciale instaurato tra la guida tecnica e il gruppo squadra, autentico segreto di questo avvio esaltante. L’ex attaccante ha evidenziato questo aspetto: «Gran parte dei meriti di questo avvio va proprio a Gattuso, che è riuscito a conquistare la fiducia dei suoi giocatori: per lui sembrano pronti a dare tutto. La vittoria di ieri è stata ampiamente meritata, così come lo è la posizione attuale in classifica».

Le prospettive future della Lazio nella corsa all’Europa

Guardando al prosieguo del campionato e all’assenza di impegni nelle coppe europee, l’ex centravanti ha tracciato i possibili traguardi stagionali della compagine capitolina. Sulle reali ambizioni della squadra, Ravanelli ha concluso: «Dove può arrivare la Lazio? Il fatto di non avere impegni europei la rende una presenza che molti non avevano considerato. Può essere la rivelazione della stagione: non parlo di lotta scudetto, ma la vedo assolutamente in corsa per i primi cinque-sei posti, quindi in zona Champions League ed Europa League».