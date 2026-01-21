Mandas Lazio, siamo alla fine del rapporto? Tre nomi per sostituire il greco

Mandas Lazio, la dirigenza biancoceleste valuta tre profili differenti per caratteristiche, esperienza e prospettiva per il futuro

In casa Lazio si inizia a ragionare concretamente sul possibile scenario post Christos Mandas, portiere greco classe 2001 che ha attirato attenzioni sul mercato grazie alle buone prestazioni offerte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i biancocelesti starebbero valutando tre nomi per farsi trovare pronti: Palmisani, Stankovic e Klinsmann.

Il primo profilo è Palmisani, portiere giovane e ancora in fase di crescita, considerato interessante per affidabilità tra i pali e buone doti atletiche. Si tratta di una soluzione più orientata al futuro, che garantirebbe margini di sviluppo ma anche la necessità di un periodo di adattamento in un contesto competitivo come quello laziale.

C’è poi Filip Stankovic, estremo difensore con maggiore esperienza rispetto a Palmisani acquisita con le maglia di Sampdoria e Venezia. Portiere reattivo, dotato di ottimi riflessi e abituato a contesti di pressione, rappresenterebbe un’opzione più pronta all’uso. Il suo profilo viene valutato con attenzione per la capacità di offrire garanzie immediate, aspetto non secondario in una squadra che punta alla stabilità.

Infine Jonathan Klinsmann, portiere statunitense figlio d’arte, già abituato a palcoscenici internazionali. Klinsmann unisce struttura fisica, personalità e una buona esperienza all’estero, caratteristiche che lo rendono un’opzione intrigante anche in chiave di crescita del valore patrimoniale.

La Lazio riflette senza fretta, consapevole che la scelta del portiere sarà cruciale per l’equilibrio della squadra. Molto dipenderà dal futuro di Mandas e dalle condizioni economiche delle eventuali operazioni.

