Mandas verso il Bournemouth: il portiere della Lazio pronto a fare il salto in Premier League

Mandas promesso sposo al Bournemouth. Previsto un prestito con clausola di riscatto: cessione imminente del greco verso l’Inghilterra?

Christos Mandas, portiere greco della Lazio, è pronto a trasferirsi in Premier League. Mandas, come confermato da Fabrizio romano, ha già raggiunto un accordo con il Bournemouth per quanto riguarda i termini personali del prestito, che si concretizzerà con una clausola di riscatto fissata tra i 22 e i 23 milioni di euro. L’accordo tra i club è ormai in fase finale, con il trasferimento che sembra sempre più vicino.

🚨🍒 Christos Mandas has agreed personal terms with Bournemouth over loan move from Lazio. Deal at final stages between clubs on initial loan with €22/23m buy option clause. 🎥🇮🇹 https://t.co/rZvLfuZloI pic.twitter.com/tUP6z0RBqc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026

La Lazio sta dunque valutando la possibilità di cedere il portiere, che non ha trovato molto spazio nella squadra di Sarri, soprattutto a causa della presenza di Provedel come titolare. La mossa sembra indicare una certa fiducia nel potenziale di Mandas, che potrebbe trovare più spazio al Bournemouth e maturare ulteriormente in un campionato competitivo come la Premier League.

Per i tifosi della Lazio, la cessione di un giocatore giovane e con potenziale può suscitare emozioni contrastanti. Da una parte, l’affare permetterebbe alla Lazio di incassare una cifra importante, che potrebbe essere reinvestita sul mercato. Dall’altra, però, c’è la consapevolezza che Mandas è un talento da monitorare e che il suo trasferimento potrebbe essere una perdita per il futuro della squadra.

Se l’affare andrà in porto, il Bournemouth avrà un portiere con un grande potenziale da sviluppare, mentre la Lazio potrà concentrarsi su altre priorità. L’operazione rimane comunque una delle mosse chiave per il mercato di gennaio.

