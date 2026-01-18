Calciomercato Lazio, futuro in Premier per Dia ma c’è un ostacolo: ecco di cosa si tratta

Calciomercato Lazio, l’attaccante ha diversi estimatori in Premier League ma c’è un ostacolo che lo riguarda. Ecco di cosa si tratta

In casa biancoceleste si accende il mercato in uscita, con una suggestione che arriva direttamente dai campi della Premier League. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il futuro di Boulaye Dia alla Lazio sembra essere arrivato a un bivio decisivo, con le sirene inglesi che tornano a suonare per l’attaccante senegalese.

Sirene dalla Premier League per Dia

L’attaccante ex Salernitana ha sempre goduto di ottima stampa oltremanica e, nonostante un rendimento altalenante, il suo profilo continua a essere “stimato” in Inghilterra. La velocità e la capacità di attaccare la profondità del centravanti biancoceleste si sposerebbero alla perfezione con i ritmi frenetici del calcio britannico. Tuttavia la dirigenza biancoceleste sta lavorando alacremente per trovare una sistemazione definitiva al calciatore, cercando di capitalizzare al meglio l’interesse dei club d’oltremanica.

Il nodo del riscatto e la Premier League

Il vero ostacolo che frena i potenziali acquirenti non è legato tanto alle qualità tecniche del giocatore, quanto alla particolare formula del suo trasferimento alla Lazio. Sui club interessati pesano infatti gli 11,3 milioni di euro che la società capitolina deve ancora versare alla Salernitana per l’obbligo di riscatto. Questa pendenza economica rende l’operazione complessa: chiunque voglia assicurarsi le prestazioni di Dia deve infatti considerare un esborso che copra non solo il valore del cartellino per la Lazio, ma anche il saldo definitivo con il club campano.

Strategie di mercato tra Lazio e Premier League

Il direttore sportivo Angelo Fabiani si trova dunque a gestire una partita a scacchi molto delicata. Piazzare Dia in Premier League permetterebbe ai capitolini non solo di generare una plusvalenza, ma anche di liberare spazio salariale e risorse fresche per nuovi innesti nel reparto avanzato. L’obiettivo è chiaro: risolvere l’incastro finanziario legato al riscatto per permettere al senegalese di tentare la fortuna nel campionato più ricco del mondo. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire se l’interesse inglese si trasformerà in un’offerta concreta capace di sbloccare questo intricato affare di mercato.

