Mancini: «Retegui non parla italiano? Ma come fa in tre giorni...»

In conferenza stampa Mancini parla di Retegui e replica alla domanda inerente alla mancata conoscienza della lingua italiana del centravanti del Tigre

PAROLE – La lingua è un altro dei motivi per il quale bisogna avere un po’ di pazienza. È in Italia da tre giorni, come può parlare italiano? Suo nonno conosceva l’italiano, è una polemica senza senso. Quando conoscerà l’italiano per lui sarà più semplice