Mancini punta su Acerbi: il centrale della Lazio titolare con la Svizzera

Roberto Mancini ha deciso di puntare su Acerbi per la sfida di questa sera tra Italia e Svizzera: il laziale protagonista all’Olimpico

Quella di questa sera sarà una giornata speciale per Francesco Acerbi. Il centrale della Lazio avrà infatti il compito di sostituire Giorgio Chiellini nella difesa dell’Italia nella gara di questa sera all’Olimpico contro la Svizzera, snodo decisivo per la qualificazione a Qatar 2022.

Come riporta il Corriere dello Sport, toccherà dunque ad Acerbi arginare il talento del Salisburgo Okafor. Per Mancini dietro a Bonucci e Chiellini c’è lui: Ace sogna di tornare protagonista nel suo stadio proprio come fece a Londra contro l’Austria durante gli ultimi Europei quando fornì anche l’assist per la rete di Pessina.