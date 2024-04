Allenamento Lazio, chi ha preso parte alla seduta e chi no: le ultime da Formello in vista del match contro la Juventus

La Lazio continua la preparazione della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Quest’oggi, Tudor ha avuto a disposizione sia Immobile che Guendouzi. Mentre il francese è pienamente recuperato, per l’attaccante si dovrà attendere la rifinitura di domani per capire se sarà convocabile.

Lazzari non ha preso parte alla seduta a causa del problema accusato contro il Genoa e domani effettuerà gli esami strumentali. Patric, invece, ha abbandonato in anticipo l’allenamento, ma le sue condizioni non preoccupano.