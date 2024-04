Foden racconta: «Ecco perchè ho deciso di scegliere il numero 47 sulla maglia»

Foden, il giocatore degli inglesi rilascia un intervista con un racconto molto toccante relativo alla scelta del numero di maglia

In occasione di un’intervista al podcast It’s all kicking off!, Foden ha parlato della scelta della maglia numero 47 e la sua rivelazione è veramente molto toccante. Ecco cos’ha detto

MAGLIA NUMERO 47 – Quando sei giovane, non hai tanta scelta sul numeri di maglia. Ce n’erano pochi liberi, ma l’unico che significasse qualcosa per me era il ’47’. Mio nonno è morto a 47 anni. Quando ho saputo che era libero, ho chiamato subito mio padre per dirglielo e lui era molto emozionato

Da quel momento ho iniziato ad amare il 47 e me lo sono anche tatuato addosso. Credo che non lo cambierò mai, lo indosserò per tutta la carriera. Anzi, mi piacerebbe se diventasse una eredità. E’ un numero particolare, in pochi lo sceglierebbero. E vorrei che un giorno la gente guardasse il 47 e dicesse: ‘Quello è il numero di Foden