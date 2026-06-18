Buonfiglio: «Mancini di nuovo ct? Non mi sorprenderebbe, lo vedo in forma»

Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, ha commentato i rumors sul presunto ritorno di Mancini in Nazionale. Le dichiarazioni

Il calciomercato e il valzer delle panchine continuano a regalare colpi di scena inaspettati, accendendo l’entusiasmo dei tifosi. Tra le suggestioni più forti del momento c’è quella che riguarda un possibile e clamoroso ritorno di Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana. L’indimenticato eroe dello Scudetto della Lazio è tornato al centro dei rumors legati all’ambiente azzurro, scatenando subito le fantasie dei sostenitori biancocelesti che sono rimasti legatissimi alla sua figura di vincente.

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Il commento di Luciano Buonfiglio

A margine della presentazione del Rally di Roma Capitale in Campidoglio, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha rilasciato alcune dichiarazioni esclusive raccolte dall’agenzia di stampa ANSA. Le sue parole sul futuro dell’ex tecnico biancoceleste aprono uno scenario incredibile per la panchina dell’Italia.

Le parole di Buonfiglio sul futuro di Mancini

Il capo del Coni non ha nascosto la fattibilità di questo scenario, confermando l’ottimo stato di forma dell’allenatore jesino. Buonfiglio si è espresso così sul possibile ritorno:

«Mancini di nuovo ct? Non mi sorprenderebbe, ormai non mi sorprendo più di nulla. Mancini lo conosco bene, ogni tanto ci alleniamo insieme e lo vedo in forma».

La rinascita del calcio italiano con Mancini

Oltre al focus sul tecnico, il numero uno dello sport italiano ha voluto lanciare un auspicio per tutto il movimento calcistico nazionale, reduce da un periodo di luci e ombre. Sfruttando l’onda dell’entusiasmo dei recenti successi motoristici, Buonfiglio ha concluso auspicando che anche il pallone possa presto regalare un trionfo in grado di unire il Paese:

«Mi aspetto che dopo la vittoria della Ferrari anche il calcio ci dia delle gioie. È uno sport del popolo e quando il popolo gioisce noi siamo contenti».