Mancini: «Mi aspetto domani un match complicato. Balotelli...»

Mancini, il ct ha tenuto la sua consueta conferenza stampa in vista della gara di domani contro Malta, ecco le sue parole

Domani contro Malta la Nazionale di Mancini non può permettersi di sbagliare, e lo sa bene anche il ct. Il tecnico di Jesi ha tenuto la sua consueta conferenza stampa pre gara soffermandosi su alcuni punti, come ad esempio le parole di Balotelli

PAROLE – Mi aspetto una gara difficile, queste gare lo sono tutte e se non riesci a sbloccarle un po’ di difficoltà viene fuori. Alla fine sono tre punti, al di là del valore della squadra. Cambieremo diversi giocatori. Se sento pressione? Sempre dobbiamo vincere ma non sento pressione, assolutamente. Dopo tante partite contro l’Inghilterra poteva starci anche una sconfitta

MALTA – È passato un po’ di tempo. È sempre un piacere giocare qui, conosciamo la squadra e sappiamo un po’ come gioca e le difficoltà che troveremo. Girone? Settembre per noi è un po’ più difficoltoso, però no, non cambia sostanzialmente nulla

ATTACCANTI – Cosa rispondo a Balotelli? Che devo rispondere a Mario? Mi fa piacere che ci siano. Non so a cosa si riferiscono… Forse si riferisce a lui? Io gli voglio troppo bene, speriamo possa essere davvero in forma