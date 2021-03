Mancini: «Ottima gara di Immobile. Siamo tristi per Guerini»

Roberto Mancini ha analizzato la vittoria sull’Irlanda. Importanti le parole su Immobile e sulla tragedia di Daniel Guerini.

Come di consueto, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato nel post partita ai microfoni di Rai Sport. Queste le parole del ct, che ha commentato la prestazione di Ciro Immobile «Immobile? Per un attaccante è fondamentale segnare. Ha fatto un’ottima partita e avrebbe potuto fare una doppietta».

Impossibile però per lui non parlare della scomparsa di Daniel Guerini: «Tragedia immane. Sono cose che non dovrebbero mai succedere. Siamo tristi perché un ragazzo giovane ha perso la vita».