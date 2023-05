Mancini: «Il razzismo? Esistono delle regole e bloccare le partite...»

Mancini, il ct della Nazionale ha parlato in occasione della conferenza stampa al Ministero dell’Istruzione e del Merito

RAZZISMO – Purtroppo certe persone vanno allo stadio solo per fare certe cose. Chiaro che vanno applicate le regole, ma si applicano normalmente. Bisognerebbe smetterla, perché uno deve andare allo stadio per divertirsi, guardare la partita e gioire. Soluzione? Le regole ci sono e vanno applicate, queste cose che accadono puntualmente ogni anno. I giocatori devono continuare a comportarsi bene in campo, le società fuori, e far applicare le regole, anche quando le regole sono dure. Questi personaggi vanno isolati, ma non credo che sarà così semplice