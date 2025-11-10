Mancini pronto per una nuova avventura in panchina! L’ex Lazio sarà il prossimo allenatore dell’Al Sadd, squadra del Qatar

Mancini è pronto per una nuova sfida. Dopo l’esperienza con la Nazionale, l’ex Lazio si appresta a sedersi sulla panchina dell’Al Sadd

Roberto Mancini ha scelto la sua nuova destinazione e si prepara a tornare in panchina. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana ha accettato l’offerta dell’Al Sadd, club più titolato del Qatar, e si appresta a iniziare una nuova avventura nel campionato qatariota. La notizia, confermata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, mette fine alle voci che negli ultimi mesi lo avevano accostato a diverse panchine prestigiose in Europa e in Serie A.

La trattativa si è sbloccata nelle ultime ore grazie alla definizione di un dettaglio cruciale: la durata del contratto. Mancini ha ottenuto l’inserimento di una clausola di uscita valida dall’estate 2026, condizione che gli permetterà di valutare eventuali ritorni nel calcio europeo o un incarico con una nazionale in vista dei prossimi cicli internazionali. Una scelta strategica che gli consente di intraprendere questa nuova sfida senza chiudere del tutto le porte a opportunità future.

Con l’accordo ormai definito, la firma è attesa a breve. Il tecnico di Jesi porterà la sua esperienza in Medio Oriente, uscendo così dal mercato degli allenatori liberi che aveva attirato l’interesse di diversi club. In Italia, intanto, la Juventus ha deciso di puntare su Luciano Spalletti per il dopo-Allegri, mentre la Fiorentina ha affidato la panchina a Paolo Vanoli. Mancini, invece, ha scelto di ripartire lontano dall’Italia, accettando una sfida che lo proietta in un contesto nuovo e ricco di prospettive.

