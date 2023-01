Mamma Zaniolo: «Prima solo i laziali, ora anche i romanisti se la prendono con lui»

Zaniolo, parla la mamma: «Prima solo i laziali, ora anche i romanisti se la prendono con lui». Le parole di Francesca Costa

Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, parla così della difficile situazione del figlio in un’intervista al Corriere della Sera.

Le sue parole: Prima erano soltanto i laziali, adesso pure i romanisti se la prendono con mio figlio, che disastro. Il mio silenzio? Il procuratore Vigorelli non vuole e poi Nicolò ormai ha quasi 24 anni, è un uomo e sa difendersi da solo, non ha bisogno di me