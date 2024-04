Malore Ndicka, Giordano: «Ho rivissuto quello che accadde a Manfredonia e capisco i giocatori della Roma»

Malore Ndicka, l’ex biancoceleste esprime il suo parere su quanto accaduto al calciatore giallorosso ricordando quanto accadde a Manfredonia

Ai microfoni di Ansa è intervenuto Bruno Giordano, il quale ha espresso il suo parere riguardo il malore di Ndicka avvenuto ieri pomeriggio a Udine. L’ex biancoceleste sottolinea che tale episodio gli ha fatto ricordare un altro terribile momento ossia il malore che subì Manfredonia.

PAROLE – Ricordo quell’episodio e per me ha un valore importantissimo perché Lionello Manfredonia è come un fratello. Vederlo sdraiato sul terreno mi ha dato una sensazione di impotenza. Poi quando fu trasportato la partita l’abbiamo giocata per onore di firma, ma tutti noi calciatori chiedevamo ogni minuto notizie di quello che era accaduto. Credo che i calciatori della Roma abbiano provato la stessa sensazione, è stato giusto interrompere la partita. Abbiamo giocato quella partita, ma è stata surreale, come il derby dell’uccisione di Paparelli. Quando ci sono queste tragedie sugli spalti o all’interno del campo, puoi sospenderla o continuare a giocarla, ma giocandola è come se fosse sospesa perché perdi tutte le forze e le motivazioni. Ricordo che la partita passò non solo in secondo piano, ma per noi era finita. Incrociai il presidente Viola e la prima cosa che chiesi furono le condizioni di Manfredonia