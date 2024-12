Malore Bove, il centrocampista della Fiorentina ha detto sì al defibrillatore: i dettagli

Malore Bove, la decisione del calciatore comporterà il termine della sua carriera in Italia. Tutti i dettagli

Edoardo Bove ha deciso, si sottoporrà all’operazione per impiantare il defibrillatore sottocutaneo. Una scelta non semplice, ma fondamentale per la sua salute. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’operazione dovrebbe svolgersi lunedì.

Questa decisione impedirà all’attuale centrocampista della Fiorentina di proseguire la sua carriera in Italia. Infatti, la legislazione non lo consente e dovrà trovare una nuova squadra in un campionato estero.