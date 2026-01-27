Maldini Lazio, oggi è il giorno del giocatore! Iniziano le visite mediche – VIDEO

Maldini Lazio, il ragazzo è a un passo dall’indossare la maglia biancoceleste! In mattinata le visite mediche: il post social

La sessione invernale di calciomercato è ormai alle battute finali, ma il club biancoceleste è pronto a chiudere uno dei colpi più attesi! La giornata odierna segna infatti l’arrivo ufficiale di Daniel Maldini alla Lazio, con visite mediche già programmate nelle prime ore del mattino e la successiva firma sul contratto! Stando a quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio su X, il ragazzo le sta sostenendo in questo momento!

Calciomercato Lazio, le tempistiche dell’operazione Maldini

Oggi è il giorno decisivo per il trasferimento del trequartista classe 2001. Dopo il superamento delle visite mediche, Daniel Maldini metterà nero su bianco un accordo che lo legherà alla Lazio fino al 2030, con una formula particolare: prestito di sei mesi più quattro anni di contratto.

Calciomercato Lazio, un investimento tecnico e di prospettiva

L’arrivo di Maldini rappresenta una mossa importante per la Lazio, che punta su un profilo giovane ma già con esperienza in Serie A. Il trequartista italiano, reduce da stagioni di crescita e continuità, è apprezzato per la sua duttilità, la qualità tra le linee e la capacità di agire sia da rifinitore sia da interno offensivo. Caratteristiche che si sposano con le esigenze tattiche della squadra e con l’idea di ringiovanimento della rosa.

Calciomercato Lazio, Maldini pronto a iniziare la nuova avventura

Con la firma ormai imminente, Daniel Maldini è pronto a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in maglia biancoceleste. La Lazio chiude così un’operazione studiata nei dettagli, assicurandosi un giocatore su cui costruire anche il futuro, senza obblighi immediati ma con una chiara prospettiva a lungo termine! Di seguito il post citato in precedenza.

. @OfficialSSLazio, cominciate le visite mediche di Daniel Maldini pic.twitter.com/3R41XHcr7p — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 27, 2026

