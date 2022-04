Maifredi: «Il Milan ora darà tutto. Ogni partita sarà come una finale»

Gigi Maifredi è intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport, parlando del Milan in vista del match contro la Lazio

Gigi Maifredi è intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport, parlando del Milan dopo la sconfitta nel derby e in vista del match contro la Lazio.

«Bisogna ripartire dalla cose buone che ha fatto, adesso ogni partita che fa deve essere come una finale, ogni giocatore deve tener conto di far parte di una squadra gloriosa, di una squadra che è nell’ interesse di operatori finanziari, quindi anche loro dovranno difendere il loro posto. D’ora in avanti credo che vedremo una squadra che non darà solo il 100% ma anche qualcosa in più proprio per un attaccamento alla maglia».

ATTACCO MILAN – «Giroud se non gli fai i cross si sente perso. La mancanza di Ibra è la cosa più responsabile del fatto che non si sia segnato e questo purtroppo è una cosa a cui avrebbero dovuto pensarci perchè Ibra non è eterno e avendo fatto un girone d’andata così importante si poteva presumere che nel ritorno potesse avere qualcosa. L’età è l’età non puoi barare sull’età. Poi è mancato molto Rebic, pensavo facesse molto di più, ha la struttura per essere un giocatore importante però si vede che il fatto di essere nelle seconde linee e non essere un titolare inamovibile magari l’ha reso un attimo timoroso, sembra un parente lontano di quello della scorsa stagione. Leao non lo toglierei mai».