Maeda guarda alla Lazio: «Dobbiamo giocare la Champions con più fiducia»

Maeda, il calciatore del Celtic guarda alla sfida di Champions contro la Lazio e rilascia alcune parole a riguardo

Ai microfoni di Daily Record, ha parlato Maeda che rilascia alcune dichiarazioni analizzando la prestazione del Celtic con il Feyenoord in proiezione della sfida con la Lazio

PAROLE – Ho deluso i tifosi nella partita di Champions League perché non siamo riusciti a ottenere il risultato. Dovevamo lasciarcelo alle spalle e concentrarci sulla partita di campionato. Sono stato molto contento di aver regalato ai tifosi un buon risultato e una buona prestazione

La cosa più importante in Champions League è la fiducia. L’altro giorno abbiamo perso, ma la prestazione è stata positiva. Per me è importante ottenere risultati nel campionato nazionale, perché questo ci permetterà di prendere fiducia nelle partite europee. Prima di tutto è importante vincere in campionato, poi potremo portare la fiducia nelle partite europe