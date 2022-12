Maccarone: «Vecino giocatore importante. Immobile? Lo difendo sempre. E Sarri...»

L’ex attaccante Massimo Maccarone è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare anche di Lazio. Le sue parole

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex attaccante Massimo Maccarone ha fatto il punto sul campionato momentaneamente sospeso, soffermandosi anche sui protagonisti della Lazio. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

SARRI – «Lui vuole organizzazione, verticalizzazione e possesso palla, che sono le sue doti principali. Ci vuole tempo, infatti l’anno scorso si era solo intravisto qualcosa. Per un determinato tipo di calcio ci vuole sempre tempo e pazienza, quest’anno sta raccogliendo il lavoro fatto già l’anno scorso».

VECINO – «Sarri lo vuole sempre perché ha gamba, qualità, inserimento ed è un giocatore importante. Ha avuto infortuni in carriera che lo hanno frenato nella sua crescita, ma ora che ritrova continuità può fare molto bene ed è uno dei centrocampisti più bravi nell’inserirsi in Serie A».

IMMOBILE – «Io difendo sempre Immobile perché dà sempre l’anima per la squadra e fa sempre gol. Purtroppo ha questa etichetta che segna poco in Nazionale, ma è pura casualità perché un ragazzo che segna così tanto è anche difficile criticarlo. Non avrà la tecnica di altri attaccanti, ma ha la tenacia, la corsa e l’attacco alla porta che tanti non hanno».