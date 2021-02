Senad Lulic ha parlato a Tell Me su Lazio Style Channel dove ha ricordato l’arrivo in biancoceleste. Le sue parole

Senad Lulic ha parlato a Tell Me su Lazio Style Channel: queste un estratto delle parole del capitano biancoceleste. L’intervista integrale andrà in onda stasera.

«Uno che viene dalla Svizzera, dallo Young Boys diciamo che le aspettative non sono così alte come lo erano per Klose, Cana o Cissè. La gente puntava gli occhi su di loro piuttosto che su di me. Avevo questa tranquillità in campo di poter lavorare ed imparare e stare qua dove sono».