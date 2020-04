Lazio, Lulic migliora e punta il rientro per il 18 maggio

La caviglia di Lulic risponde bene alle cure dopo la doppia operazione: il Capitano della Lazio è pronto per rientrare a Roma

Lulic verso il rientro. Il Capitano della Lazio punta il 18 maggio per tornare in gruppo ad allenarsi, dopo la doppia operazione subita alla caviglia. Il terzino è attualmente in Svizzera ad allenarsi e curarsi, risponde bene alle terapie e, come riportato da La Repubblica, potrebbe tornare a Roma già alla fine di questa settimana.

Dopo i quattordici giorni di isolamento forzato per chi torna dall’estero, il giocatore sarà pronto per essere reinserito pian piano nelle logiche di Inzaghi. Ovviamente continuerà a svolgere un lavoro personalizzato, ma il mister può tirare un sospiro di sollievo.