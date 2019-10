Lulic e l’addio alla Nazionale: uno scandalo dietro la scelta del bosniaco

Dalla Bosnia giunge un clamoroso retroscena su Lulic e la scelta di dire addio alla Nazionale: l’esterno della Lazio si è ritirato da 2 anni

Sono già trascorsi due anni da quando Senad Lulic ha detto addio alla Nazionale. L’esterno della Lazio ha deciso di dedicarsi esclusivamente al proprio club, scegliendo di ritirarsi e di rifiutare le convocazioni della Bosnia. Il motivo non è mai stato chiaro, così il giornalista Haris Mrkonja è uscito allo scoperto. «Esiste un retroscena che forse in Italia non ha fatto notizia, però in Bosnia ha fatto parlare per giorni», ha esordito ai microfoni di ‘okcalciomercato.it’. Così ha poi continuato: «La scorsa stagione, nel marzo 2019, prima della partita tra Inter e Lazio del Meazza, Lulic chiacchierava nel tunnel con Handanovic. Parlavano in bosniaco delle rispettive nazionali. Senad da poco aveva detto addio alla nazionale bosniaca e descriveva le condizioni in cui si svolgevano le preparazioni, inconsapevole che il microfono della telecamera nel tunnel fosse aperto. E disse: “Da noi quando vai in nazionale è come se andassi in vacanza. Si mangiano dolci, stai con la famiglia, vai in giro…”. Queste frasi hanno aperto la porta ad una valanga di reazioni negative dei media e i tifosi verso la federazione bosniaca, che tollerava comportamenti del genere. E si è venuto a sapere che Lulic si era ritirato dalla nazionale proprio per questo motivo. Il 26 maggio? Ricordo ancora le prime pagine dei quotidiani sportivi, che dipingevano Lulic come l’eroe della battaglia di Roma. La vittoria della Lazio ha fatto felici molti bosniaci».