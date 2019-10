Lukaku, termina il calvario: il belga chiede una chance a Inzaghi

Jordan Lukaku, dopo un calvario di due anni, è pronto al rientro con la Lazio: alla ripresa il belga vuole una chance

Dopo una calvario lungo due anni, Jordan Lukaku è finalmente pronto al rientro con la Lazio. Con l’operazione subita lo scorso anno, il belga ha messo fine all’infiammazione che condizionava fortemente il suo rendimento. Jordan è tornato, si allena da oltre un mese a Formello, è stato convocato per le gare contro Genoa e Bologna, senza però trovare mai la via del campo. Alla ripresa, riporta il Corriere dello Sport, il giocatore vuole una chance per tornare ai livelli del suo primo periodo nella Capitale. La Lazio ha bisogno di lui: in attesa del miglior inserimento di Jony, c’è necessità di dare il cambio a Senad Lulic.