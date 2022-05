Luka Romero scalpita, contro la Juve può essere la sua occasione: la situazione

Contro la Juve, l’allenatore della Lazio Sarri potrebbe anche decidere di mandare in campo dal 1′ il giovane Luka Romero

Maurizio Sarri studia l’attacco in vista di Juventus-Lazio, visto il forfait quasi certo di Ciro Immobile per il problema alla caviglia. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’allenatore biancoceleste sarebbe tentato dal mandare in campo dal 1′ il giovane Luka Romero.

L’idea potrebbe essere quella di scendere in campo con Felipe Anderson “falso nove” e l’argentino classe 2004 titolare sulla fascia destra. Il sudamericano andrebbe così a fare staffetta con Pedro, rientrato da un paio di giorno in gruppo e non ancora al massimo della condizione. Lo spagnolo potrebbe essere utile a partita in corso, negli ultimi 30-40 minuti. Ma nella testa di Sarri si fa largo l’idea Luka Romero.