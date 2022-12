Luka Romero convocato dall’Argentina Under 20: la decisione dalla Lazio

Luka Romero sarebbe stato convocato dall’Argentina Under 20. Ma quale sarebbe la decisione della Lazio a riguardo?

Luka Romero sarebbe stato convocato dall’Argentina Under 20. Ma quale sarebbe la decisione della Lazio a riguardo?

Secondo quanto riportato da Tyc Sport, la squadra biancoceleste avrebbe deciso di non lasciarlo partire per il Sudamericano, che si svolgeranno dal 19 gennaio al 12 febbraio. E in quel periodo i capitolini saranno impegnati in campionato, Coppa Italia e Conference League.