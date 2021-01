Luiz Felipe vola in Germania per svolgere ulteriori controlli alla caviglia: il difensore è alle prese con alcuni problemi da qualche mese

Luiz Felipe vola in Germania. Il difensore biancoceleste, alle prese con alcuni problemi alla caviglia già da settembre, ha un edema osseo e già a inizio gennaio avrebbe dovuto svolgere ulteriori controlli in terra tedesca. Il brasiliano ha posticipato la visita per giocare il derby sotto infiltrazioni, come spiega il Corriere dello Sport.

Il giocatore è dunque volato in Germania per svolgere ulteriori esami: da capire se rientrerà subito o effettuerà le terapie nella struttura dove ha svolto la visita.