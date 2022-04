Luiz Felipe fischiato, Patric applaudito: inversione di tendenza all’Olimpico

Nel corso di Lazio-Torino, i tifosi biancocelesti hanno fischiato Luiz Felipe mentre hanno applaudito Patric: un’inversione di tendenza all’Olimpico

Al 42′ di Lazio-Torino, Sarri è stato costretto una sostituzione a causa di un infortunio da parte di Patric. Al suo posto è entrato Luiz Felipe che, come riportato da La Repubblica, è stato fischiato dai tifosi dell’Olimpico; quasi sicuramente per la sua questione contrattuale, con l’addio a zero a fine stagione.

È stato invece applaudito Patric, che al momento della sostituzione ha ricevuto l’omaggio dei sostenitori biancocelesti. Un’inversione di tendenza, questa, rispetto alla normalità con i tifosi della Lazio che stanno cominciando ad apprezzare il difensore spagnolo, così come fatto da Sarri ormai da diverso tempo.