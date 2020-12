Luiz Felipe di nuovo ai box, Acerbi e Leiva in gruppo. Muriqi, allenamento specifico sui cross

Diversi assenti a Formello, per l’ultimo allenamento dell’anno: Luiz Felipe ancora fermo, Acerbi e Leiva in gruppo

A Formello la Lazio continua ad allenarsi in vista del Genoa, e nella mattinata è andato in scena l’ultimo allenamento del 2020 agli ordini di Simone Inzaghi. Out Parolo, fermo per un trauma alla caviglia da ormai due settimane, non si vedono neanche Correa e Fares, entrambi alle prese con problemi muscolari al polpaccio: elongazione per il Tucu, stiramento per l’algerino. L’obiettivo dichiarato (che sarà difficile) è il derby di venerdì 15 gennaio 2021. Solo palestra per Lulic, il capitano svolgeva da due giorni un lavoro differenziato fatto soprattutto di allunghi.

Ai box anche Luiz Felipe per un riacutizzarsi dei problemi alla caviglia che lo hanno tormentato da inizio stagione. Rischia il posto col Genoa, ma la società dovrà a questo punto fare valutazioni sul mercato. Acerbi e Leiva portano due buone notizie: non verranno forzati, si cercherà di operare la massima cautela, ma oggi si sono allenati in gruppo. Infine, Muriqi ha effettuato un allenamento specifico sui colpi di testa sui cross dal fondo: il kosovaro dovrà sbloccarsi e trovare la via della rete e nelle prossime partite avrà diverse chance dal primo minuto.