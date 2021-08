Luiz Felipe, Correa e Patric insieme sui social : «Fratellini» – FOTO

Luiz Felipe, Correa e Patric dopo una giornata di allenamento si immortalano in una foto insieme sui social

Dopo l‘allenamento il giusto relax. Dopo le fatiche del lavoro sul terreno di gioco, c’è stato il tempo per scattare qualche foto. Oltre a quella che ritrae il gruppo vincitore al completo, Luiz Felipe, Correa e Patric si sono messi in posa. Lo scatto è stato puntualmente condiviso su Instagram dal brasiliano, che ha aggiunto: «Fratellini». L’argentino, reduce dal successo in Copa America, ha commentato:«Fratello, mi mancavi». Infine, lo spagnolo: «Per sempre, fratellini».