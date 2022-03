Luiz Felipe ha esultato sui social per la 100a presenza in Serie A con la maglia della Lazio

Scendendo in campo nella vittoria per 3-0 in casa del Cagliari, Luiz Felipe ha raggiunto quota 100 presenze in Serie A con la maglia della Lazio.

E sui social, il difensore brasiliano ha esultato per questo traguardo raggiunto: «Molto orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo. 100 partite in serie A!!».