Luis Alberto, sì al reintegro: ma cambiano gli scenari su rinnovo e gradi di vice capitano

La Lazio ha deciso di reintegrare in gruppo Luis Alberto ma la società ora detta i propri tempi su rinnovo e gradi di vice capitano

Come riporta Il Messaggero, il caso Luis Alberto appare rientrato in casa Lazio col Mago che sarà regolarmente a disposizione di Sarri per la sfida di domani contro il Girona.

Tuttavia sia il gruppo che la società sono particolarmente infastiditi dalle nuove bizze dello spagnolo: è atteso un chiarimento ma al momento i gradi di vice capitano restano un miraggio dopo l’investitura di Sarri a giugno. E anche sul rinnovo, che resta valida, sarà Lotito a dettare i tempi.