Luis Alberto a MTV Cribs: «Questa è la mia stanza dei videogame» VIDEO

Ospite del programma MTV Cribs, Luis Alberto racconta quella che è la sua più grande passione: i videogame

Un Luis Alberto come non lo avete mai visto. Poltrona da gamer, joypad tra le mani e concentrazione al massimo nella stanza della sua casa dedicata al suo più grande hobby: i videogame. Lo spagnolo rivela di essere un grande amante del celebre videogioco FIFA21, tanto cimentarsi in un match davanti alle telecamere di MTV Cribs, show televisivo che porta il telespettatore direttamente dove vivono le star.

Queste le dichiarazioni del centrocampista della Lazio: «Passo tutto il tempo libero giocando ai videogame, è la mia più grande passione. Capita anche di giocare contro i tifosi! Mi diverto molto. Sono ragazzi che mi seguono in tv e all’improvviso si ritrovano a giocare contro di me. Se vincono ci scherzano su, se perdono… mi insultano (ride, ndr). La mia squadra a FIFA Ultimate Team ha il nome della mia città natale, Cadice. Gioco con un 4222, mi piace il gioco offensivo. Ho Sergio Ramos, Maldini, Eusebio, Gullit, Mbappe, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, e la mia carta speciale, che il gioco dà a noi professionisti. La squadra è forte, ma il problema sono le mani, il giocatore. Non la squadra».

Ecco il video integrale dell’intervista dedicata al Mago!