Luis Alberto e Milinkovic, il derby per sbloccarsi

Luis Alberto e Milinkovic sono i grandi assenti delle ultime partite. Rd è per questo, come sottolineato da La Repubblica, il derby per loro dovrà essere la partita della svolta.

Sarri per la stracittadina non è intenzionato a cambiare modulo e sistema di gioco, ma parlando con la squadra avrebbe fatto notare ai giocatori come i due calciatori più tecnici, ossia il serbo e lo spagnolo, paiono essere quelli in maggiore difficoltà. E questo perché concentrati sui nuovi compiti, trascurano le loro qualità. La sfida con la Roma però può esser la svolta anche per loro.