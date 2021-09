Sarri va dritto per la sua strada: due dubbi per il derby

Il derby come una possibile svolta: Sarri si avvicina alla stracittadina con due grandi dubbi di formazione

Il derby in casa Lazio può essere considerato come la svolta. Nonostante qualche critica, come evidenziato da Il Corriere dello Sport, Sarri è deciso ad andare avanti per la sua strada, anche perché ha visto ordine, progressi e impegno. Ma, in vista della stracittadina, ci sarebbero due dubbi di formazione.

Leiva o Cataldi in regia, Marusic o Lazzari sulla fascia destra: questi i ballottaggi in vista del match contro la Roma. Insomma, si continuerà con il 4-3-3, ma, dopo i progressi nella fase difensiva, il tecnico vorrebbe vedere passi in avanti in quella offensiva. La rifinitura di oggi molto probabilmente aiuterà a chiarire maggiormente le idee.