Lazio, Luis Alberto su Inzaghi: «È sempre stato con me nei momenti difficili»

Luis Alberto si è raccontato in una lunga diretta Instagram, di cui riproponiamo un estratto. Il numero 10 della Lazio si è soffermato sul rapporto speciale che ha con mister Inzaghi:

«È uno spettacolo, mi dà molto affetto. Credo che quando sono arrivato non sapeva neanche come mi chiamassi. Ho una rapporto buonissimo, mi ha sempre trattato bene. Nei momenti difficili è sempre stato con me. Non solo con me, con tutti. Ha un modo di fare molto famigliare. È stato calciatore e sa quando il abbiamo bisogno di un po’ più di libertà. Se hai un problema famigliare, ne parli con lui».