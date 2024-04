Luis Alberto Lazio, attaccamento alla maglia e buone prestazioni: Lotito spera che…Gli ultimi aggiornamenti

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, quella dopo la sfida con la Salernitana, non è certo stata la prima volta in cui sembrava essere arrivati all’inizio di un bivio in cui il Luis Alberto intraprendeva un’altra strada abbandonando quella della Lazio. Lotito è stato chiaro: “Ha un contratto per quattro anni, la società non lo ha messo in vendita”, e in effetti sono le carte ad avere l’ultima parola. Poi la rete contro il Genoa e bacio sulla maglia.

La sfuriata post Salernitana potrebbe far scattare qualcosa nel Mago. In quella sfida ha servito un assist a Felipe Anderson, poi ha segnato contro i liguri e doppio assist contro la Juventus per il Taty Castellanos. Il Mago è troppo importante per questa Lazio e Lotito spera in un ripensamento da parte del giocatore e vedendo le ultime prestazioni, anche i tifosi.