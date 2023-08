Luis Alberto non parte per l’Inghilterra: confermato. La situazione e il caso che si è creato intorno al giocatore spagnolo

Arriva la conferma: Luis Alberto non parte per l’Inghilterra. Lo spagnolo, infatti, dopo aver saltato la doppia seduta di ieri in programma a Formello, non si è presentato al raduno della Lazio per la partenza verso l’Inghilterra, dove domani avrà luogo l’amichevole con l’Aston Villa.

In queste ore è in atto un chiarimento con la società per delineare il suo futuro dopo il caso scoppiato ieri.