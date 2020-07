Luis Alberto: “Impossibile mettere in discussione questa squadra, non molliamo!”

Luis Alberto ha voluto esprimere tutta la carica con un post su Instagram che non ha bisogno di interpretazioni.

«Nessuno può mettere in discussione questa squadra. Siamo dispiaciuti per il risultato ma non si molla mai. Il percorso fatto è stato difficile da raggiungere e continueremo fino alla fine, avanti Lazio». Luis Alberto ha voluto sfogarsi sui social evidenziando come la squadra farà di tutto per non vanificare un percorso glorioso. Starà alla Lazio dare tutto sul campo nei prossimi impegni per riprendere la strada che era stata imboccata prima della sosta.