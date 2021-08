Luis Alberto e Immobile, siparietto tra Patricia e Jessica – FOTO

Siparietto social tra le mogli di Luis Alberto e Ciro Immobile, dopo quanto accaduto ieri in campo tra i due

Un assist al bacio, Questo può esser riassunto quanto accaduto tra Luis Alberto e Immobile in occasione del secondo gol della Lazio ieri contro lo Spezia. E mentre i numeri consacrano i due, spunta un siparietto social tra le mogli.

Patricia, moglie dello spagnolo, ha condiviso il video, per poi chiamare in causa Jessica. Tanti punti interrogativi e qualche emoji di risate a crepapelle accompagnano le immagini. Il loro amore in campo colpisce davvero tutti,