Lazio, Luis Alberto e Immobile rivali per una sera

I due giocatori della Lazio, in attesa degli allenamenti di gruppo, si sono sfidati su FIFA20 mandando tutto in diretta su Twitch

In campo Immobile e Luis Alberto si trovano a meraviglia, facendo sognare ogni volta i tifosi della Lazio con gol e prestazioni altisonanti.

Per una volta i due si sono ritrovati ad essere avversari in attesa che comincino gli allenamenti di gruppo. Durante una diretta su Twitch dello spagnolo, i due biancocelesti si sono affrontati su FIFA20. Due volte su tre ha avuto la meglio il numero 17. Non sono mancate risate e battute, a constatare la grande sintonia che non esiste solo all’interno del terreno di gioco.