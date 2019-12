Luis Alberto, ecco le lodi di un noto sito inglese di analisi calcistica

Luis Alberto re degli assist, quota 11. Le prestazione del fantasista spagnolo con la maglia della Lazio stanno conquistando tutti anche in campo internazionale e si sta confermando davvero ad alti livelli. Il noto sito di analisi sportiva WhoScored.com, ha lodato le gesta dell’ex Liverpool attraverso un post su Twitter. Ecco di seguito quanto pubblicato.

With two at the weekend, @OfficialSSLazio playmaker Luis Alberto became the first player to reach double figures for assists in Europe’s top five leagues this season, moving two clear of both Kevin De Bruyne and Thomas Muller, on 11https://t.co/BwvcOJPEus pic.twitter.com/7oQJk3dwmb

— WhoScored.com (@WhoScored) 9 dicembre 2019