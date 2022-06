Luis Alberto donatore per un ex calciatore: «Mi ha offerto il suo sangue»

Grandissimo gesto d’umanità per Luis Alberto che ha aiutato l’ex calciatore Fabio Padillo a guarire da una malattia

Luis Alberto fuoriclasse in campo e nella vita. Il Mago della Lazio, infatti, si è resa protagonista di un bellissimo gesto d’umanità nei confronti di Fabio Padillo, ex calciatore dello Xerez CD che aveva annunciato tempo fa di essere malato e di non potersi operare a causa di scarse riserve di sangue. È stato proprio a raccontare ai microfoni di El Desmarque del gesto di Luis Alberto.

IL RACCONTO – «Mi ha parlato e si è informato sul suo gruppo sanguigno e mi ha detto che il suo sangue era abbastanza buono per me. Mi disse che non avrei resistito altre due settimane senza un intervento chirurgico, che si sarebbe informato in Italia. Mi ha offerto il suo sangue. Se non fosse stato possibile farlo in una struttura pubblica a causa del protocollo, mi avrebbe portato in una clinica. Ho sentito anche Pepe Reina che mi ha detto di essere alla Fiera di Jerez con Luis Alberto e che sarei dovuto andare da loro per incontrarli. Incredibile».