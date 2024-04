Luis Alberto a Mediaset: «La Lazio per me è tutto. Stasera sarà diverso dal campionato, ecco perchè»

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Juve in Coppa Italia

Intervenuto a Mediaset prima di Juve-Lazio, semifinale di andata di Coppa Italia, Luis Alberto ha dichiarato:

PAROLE – «Sarà una partita complicata, sappiamo che cambierà tanto rispetto a tre giorni fa. Siamo in casa loro ed è una semifinale di Coppa. Cosa è cambiato con Sarri? Tudor è molto diverso, sono pochi giorni che lavoriamo con lui, stiamo lavorando bene, vedremo tra qualche settimana come andranno le cose. Per me giocare 300 partite con la Lazio è un onore, l’ho sempre detto che questa squadra per me è tutto».