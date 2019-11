Luis Alberto, lo spagnolo è terzo per dribbling riusciti in Serie A: i numeri

Luis Alberto, lo spagnolo è terzo in Serie A per dribbling riusciti nelle prime dodici giornate di campionato

Luis Alberto è tornato a splendere in questa stagione in maglia biancoceleste. L’anno scorso lo spagnolo ha vissuto uno dei momenti meno positivi da quando è arrivato nella Capitale ma quest’anno è tutta un’altra storia.

El Mago ha già collezionato alcuni record in queste prime 12 giornate di campionato e adesso è rientrato anche in un’interessante statistica elaborata da Kickest. Il numero dieci infatti è al terzo posto nella classifica dei migliori dribblatori in Serie A (29). Meglio di lui solo Bogà (38) e Castrovilli (35).