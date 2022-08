Luis Alberto, Basic lo ha messo in ombra: ora il Mago vuole solo il Siviglia

Le ottime prestazioni di Basic in ritiro avrebbero messo in ombra Luis Alberto che ora vuole solo il Siviglia

Resta aperto in casa Lazio il caso Luis Alberto, che ieri non si è presentato all’allenamento giustificandosi con un certificato medico. Il Mago vuole tornare in Spagna, al suo Siviglia, e questa sua voglia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe stata acuita anche delle ottime prestazioni in ritiro di Toma Basic.

Il croato si è messo in grande luce agli occhi di Sarri, mettendo in ombra proprio Luis Alberto che ha visto il suo “posto fisso” a rischio. In questa seconda stagione alla Lazio, poi, il tecnico toscano calcherà la mano sul suo sistema di gioco fatto di corsa senza palla; situazione che, come si è visto in ritiro, mette in difficoltà lo spagnolo. E allora ecco ritornare la grande voglia di tornare al Siviglia che però non ha ancora presentato l’offerta giusta ai biancocelesti.