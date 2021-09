Lucas Leiva: «Non è la fine del mondo, ora testa al Galatasaray»

Lucas Leiva è intervenuto nel post partita di Milan-Lazio per commentare la sfida di San Siro: le sue parole

Lucas Leiva ha commentato il risultato nel post partita di Milan-Lazio. Ecco le parole del centrocampista ai microfoni di Lazio Style Radio:

MIGLIORARE – «La partita di oggi ti fa capire quanto ancora dobbiamo lavorare e migliorare sui movimenti e sulle due fasi. In quella offensiva abbiamo forzato a volte dando al Milan l’opportunità di ripartire. Testa bassa, è ancora lunga. Abbiamo tutto il tempo per recuperare»

AGGRESSIVITÀ – «Sorpresi dalla loro aggressività? No, lo sapevamo. Alla lunga poi è diventata difficile, in più gli episodi contro di noi e le ripartenze che potevamo non prendere. Abbiamo meritato di perdere, ma dobbiamo guardare e analizzare bene con calma senza panico, perché non è la fine del mondo. Non eravamo i migliori prima, non siamo i peggiori ora. »

GALATASARAY – «In Turchia sarà bello giocare, i tifosi sono molto appassionati lì. L’Europa League è molto importante per noi, abbiamo tre giorni per preparare la sfida e riposare. Speriamo di cominciare bene il girone, che è molto difficile»